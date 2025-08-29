Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Anleger weiter skeptisch
|
29.08.2025 10:50:39
Fielmann-Aktie dennoch unter Druck: Jahresziele laut Analyst realistisch
Die Papiere der Optikerkette nähern sich via XETRA zeitweise mit minus 2,96 Prozent auf 52,40 Euro wieder dem Vortagestief, das mit 51,40 Euro exakt auf dem Niveau vom Juni-Tief gelegen hatte.
Anleger fragen sich offenbar weiter, ob die tags zuvor bestätigten Jahresziele von Fielmann möglicherweise doch zu hoch liegen. Analyst Thomas Wissler von MWB Research hält sowohl den angestrebten Umsatz als auch die avisierte Profitabilität allerdings für gut erreichbar. Zudem lobte er die "klaren Ziele für 2030", die angesichts der verlässlichen Umsetzung in der Vergangenheit für eine attraktive Anlagestory sorgten.
Mit seinem Kursziel von 68 Euro traut er den Aktien eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2021 zu. Der vermeintliche Bruch des Abwärtstrends seit Anfang 2020 war zuletzt allerdings nur ein Strohfeuer.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Fielmann AG
