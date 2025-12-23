Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Lukrative Fielmann-Investition?
|
23.12.2025 10:03:42
MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fielmann-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Fielmann-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35,76 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Fielmann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,796 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fielmann-Papiers auf 43,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,53 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,53 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
