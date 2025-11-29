Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.11.2025 13:37:29
Flights returning to normal after Airbus warning grounded planes
Around 6,000 planes were affected after an issue that could corrupt data was discovered.
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
10:52
|Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
10:43
|Overweight-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital (finanzen.at)
|
10:04
|Airbus- und Lufthansa-Aktie uneinheitlich: Update für betroffene Maschinen eingespielt (finanzen.at)
|
09:36
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - steigende Ölpreise belasten - Airbus schwach (Dow Jones)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|10:26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
