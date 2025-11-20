Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
CEO-Aussagen 20.11.2025 14:17:44

Fraport-Aktie wenig verändert: Sanierungsstart von Terminal 2 in 2028

Fraport-Aktie wenig verändert: Sanierungsstart von Terminal 2 in 2028

Nach der Eröffnung des neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen wird sich die Betreibergesellschaft Fraport der Sanierung des Terminal 2 zuwenden.

"Der Bau wird in etwa 2028 beginnen, also die Sanierung selbst", sagte Konzernchef Stefan Schulte bei einer Presseveranstaltung am Mittwoch. "Wir schreiben gerade die Planung aus." Auf einen konkreten Termin für die Fertigstellung wollte er sich nicht festlegen, er geht von "Anfang der 2030er Jahre" aus.

"Die Sanierung des Terminal 2 ist alles andere als einfach", sagte Schulte. Es könne nicht komplett stillgelegt werden, weil Teile der Gepäckförderanlage mit der im Terminal 1 verbunden seien, die aus Kapazitätsgründen benötigt werde. "Das heißt, ein Teil des Terminal 2 muss im Betrieb bleiben, und auf der anderen Seite wird gleichzeitig saniert."

Auch Umbaumaßnahmen seien geplant, damit das Terminal etwa von der Lufthansa bzw. der Star Alliance, der die Lufthansa angehört, als Drehkreuz genutzt werden kann. Derzeit gebe es Gespräche mit der deutschen Fluggesellschaft, die in Terminal 1 angesiedelt ist, und der Luftfahrt-Allianz.

Jetzt sei das richtige Zeitfenster für die Sanierung, da Fraport mit dem Terminal 3 zusätzliche Kapazitäten an den Markt bringe, so Schulte. Das Terminal 3, das eine Kapazität von gut 19 Millionen Passagieren im Jahr haben wird, wird im April 2026 den Dienst aufnehmen. Von Mitte April bis Anfang Juni sollen in vier Wellen insgesamt 57 Fluggesellschaften, die aktuell im Terminal 2 angesiedelt sind, dauerhaft in das Terminal 3 umziehen.

Wenn alle Terminals in Betrieb sind, wird der Frankfurter Flughafen eine Kapazität von etwa 88 Millionen Passagieren pro Jahr haben. Fraport hat seine Prognose für das Aufkommen in diesem Jahr jüngst auf 63 Millionen von 64 Millionen gesenkt. Schulte ist gleichwohl zuversichtlich. "Die Verkehrsentwicklung ist gut", sagte er, vor allem im Segment Privatreisende.

Mit den neuen Flugsteigen im Süden des Geländes erwartet Schulte weitere Verbesserungen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr mit der Öffnung des Terminal 3 noch mal einen Schlag in der Pünktlichkeit nach oben gehen, aber auch bei den anderen Qualitätsparametern", so der Manager.

Via XETRA notiert die Fraport-Aktie zeitweise 0,07 Prozent tiefer bei 70,75 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fraport-Aktie stärker: Höheres Fluggastaufkommen im Oktober gemeldet
Fraport-Aktie schwächer: Goldman wird pessimistischer
Fraport-Aktie im Vergleich zu Konkurrenten teuer - UBS empfiehlt Verkauf: Kursrutsch folgt

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AGmehr Analysen

19.11.25 Fraport Sell UBS AG
18.11.25 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Fraport Overweight Barclays Capital
13.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 70,70 -0,14% Fraport AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen