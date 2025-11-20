Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
CEO-Aussagen
|
20.11.2025 14:17:44
Fraport-Aktie wenig verändert: Sanierungsstart von Terminal 2 in 2028
"Die Sanierung des Terminal 2 ist alles andere als einfach", sagte Schulte. Es könne nicht komplett stillgelegt werden, weil Teile der Gepäckförderanlage mit der im Terminal 1 verbunden seien, die aus Kapazitätsgründen benötigt werde. "Das heißt, ein Teil des Terminal 2 muss im Betrieb bleiben, und auf der anderen Seite wird gleichzeitig saniert."
Auch Umbaumaßnahmen seien geplant, damit das Terminal etwa von der Lufthansa bzw. der Star Alliance, der die Lufthansa angehört, als Drehkreuz genutzt werden kann. Derzeit gebe es Gespräche mit der deutschen Fluggesellschaft, die in Terminal 1 angesiedelt ist, und der Luftfahrt-Allianz.
Jetzt sei das richtige Zeitfenster für die Sanierung, da Fraport mit dem Terminal 3 zusätzliche Kapazitäten an den Markt bringe, so Schulte. Das Terminal 3, das eine Kapazität von gut 19 Millionen Passagieren im Jahr haben wird, wird im April 2026 den Dienst aufnehmen. Von Mitte April bis Anfang Juni sollen in vier Wellen insgesamt 57 Fluggesellschaften, die aktuell im Terminal 2 angesiedelt sind, dauerhaft in das Terminal 3 umziehen.
Wenn alle Terminals in Betrieb sind, wird der Frankfurter Flughafen eine Kapazität von etwa 88 Millionen Passagieren pro Jahr haben. Fraport hat seine Prognose für das Aufkommen in diesem Jahr jüngst auf 63 Millionen von 64 Millionen gesenkt. Schulte ist gleichwohl zuversichtlich. "Die Verkehrsentwicklung ist gut", sagte er, vor allem im Segment Privatreisende.
Mit den neuen Flugsteigen im Süden des Geländes erwartet Schulte weitere Verbesserungen. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr mit der Öffnung des Terminal 3 noch mal einen Schlag in der Pünktlichkeit nach oben gehen, aber auch bei den anderen Qualitätsparametern", so der Manager.
Via XETRA notiert die Fraport-Aktie zeitweise 0,07 Prozent tiefer bei 70,75 Euro.
Analysen zu Fraport AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|18.11.25
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
