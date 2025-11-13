Fraport Aktie

76,50EUR 1,15EUR 1,53%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

13.11.2025 08:06:01

Fraport Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Oktober mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Hauptdrehkreuz Frankfurt habe sich das Geschäft des Flughafenbetreibers belebt, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75,45 € 		Abst. Kursziel*:
-4,57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
76,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,88%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

