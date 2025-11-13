Fraport Aktie
|76,50EUR
|1,15EUR
|1,53%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
13.11.2025 08:06:01
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen für Oktober mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Auf dem Hauptdrehkreuz Frankfurt habe sich das Geschäft des Flughafenbetreibers belebt, schrieb Graham Hunt am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 01:37 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,88%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
