Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Elodie Rall passte ihr Bewertungsmodell am Montagabend an die Quartalszahlen der Vorwoche an. Ihre operative Ergebnisschätzung steigt dabei minimal./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
77,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73,15 €
|
Abst. Kursziel*:
5,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,83%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|05:58
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
