FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung moderat übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der wichtigste Aspekt sei gewesen, dass der Flughafenbetreiber in den ersten neun Monaten einen positiven Free Cashflow erzielt habe./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.