Fraport Aktie

76,05EUR -0,95EUR -1,23%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

12.11.2025 11:36:44

Fraport Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung moderat übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der wichtigste Aspekt sei gewesen, dass der Flughafenbetreiber in den ersten neun Monaten einen positiven Free Cashflow erzielt habe./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75,95 € 		Abst. Kursziel*:
-21,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
76,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21,10%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

