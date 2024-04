Freitagshandel in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Der STOXX 50 gönnt sich am Nachmittag eine Verschnaufpause.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 4 331,22 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,181 Prozent auf 4 327,32 Punkte an der Kurstafel, nach 4 335,15 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 334,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 307,14 Einheiten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 19.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 377,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 051,66 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 19.04.2023, einen Stand von 4 047,08 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 5,85 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Enel (+ 1,28 Prozent auf 5,93 EUR), Nestlé (+ 1,24 Prozent auf 94,40 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,10 Prozent auf 21,18 EUR), National Grid (+ 0,49 Prozent auf 10,35 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,47 Prozent auf 445,10 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-1,64 Prozent auf 172,64 EUR), SAP SE (-1,30 Prozent auf 166,98 EUR), BASF (-1,23 Prozent auf 50,44 EUR), RELX (-1,20 Prozent auf 32,89 GBP) und Richemont (-1,09 Prozent auf 127,05 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 10 972 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 520,608 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

