FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel hätte eine Investition in RELX von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen RELX-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die RELX-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 22,83 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die RELX-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,802 RELX-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des RELX-Papiers auf 30,57 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 339,03 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 33,90 Prozent vermehrt.

Insgesamt war RELX zuletzt 56,17 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at