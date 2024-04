Freitagshandel in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsende 1,39 Prozent stärker bei 18 166,91 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,808 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,019 Prozent auf 17 920,73 Punkte an der Kurstafel, nach 17 917,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 18 199,71 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 920,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 2,42 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.03.2024, lag der DAX-Kurs bei 18 384,35 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 26.01.2024, den Stand von 16 961,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 795,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,33 Prozent nach oben. 18 567,16 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 5,90 Prozent auf 18,85 EUR), Sartorius vz (+ 2,87 Prozent auf 290,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,50 Prozent auf 25,87 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,28 Prozent auf 95,22 EUR) und Daimler Truck (+ 2,26 Prozent auf 42,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen BASF (-4,25 Prozent auf 48,83 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,29 Prozent auf 413,50 EUR), Brenntag SE (-1,06 Prozent auf 74,86 EUR), Deutsche Bank (-0,77 Prozent auf 16,53 EUR) und EON SE (-0,32 Prozent auf 12,41 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 14 832 249 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 204,918 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at