Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Am Freitag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,18 Prozent tiefer bei 13 932,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 115,374 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,025 Prozent tiefer bei 13 954,25 Punkten, nach 13 957,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 928,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 954,25 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,393 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.02.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 825,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 167,41 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 537,66 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,805 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,00 Prozent auf 6,59 EUR), INDUS (+ 1,79 Prozent auf 22,75 EUR), ADTRAN (+ 1,77 Prozent auf 6,31 USD), Drägerwerk (+ 1,22 Prozent auf 49,80 EUR) und STO SE (+ 0,97 Prozent auf 146,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen SÜSS MicroTec SE (-5,53 Prozent auf 39,30 EUR), pbb (-4,61 Prozent auf 4,35 EUR), GFT SE (-2,72 Prozent auf 28,60 EUR), Ceconomy St (-1,49 Prozent auf 1,98 EUR) und SYNLAB (-1,13 Prozent auf 11,41 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 229 939 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 15,160 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,62 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at