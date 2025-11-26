TRATON Aktie
|29,54EUR
|0,04EUR
|0,14%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von einem global begrenzten Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außer in den USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Im Nutzfahrzeugbereich bevorzugt Asumendi Volvo gegenüber Daimler Truck. Hier werde er die Auswirkungen der US-Zollpolitik im Auge behalten./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
29,40 €
|
Abst. Kursziel*:
2,04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
29,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,56%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten
|
24.11.25
|Traton verlängert vorzeitig Vertrag von Finanzvorstand (dpa-AFX)
|
24.11.25
|EQS-News: Moving forward with a proven leadership team: TRATON GROUP extends contracts of Dr. Jackstein and Modahl Nilsson (EQS Group)
|
24.11.25
|EQS-News: Mit bewährtem Führungsteam in die Zukunft: TRATON GROUP verlängert Verträge von Dr. Jackstein und Modahl Nilsson (EQS Group)
|
21.11.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.25
|TRATON-Aktie leichter: MAN will tausende Stellen in Deutschland abbauen (dpa-AFX)
|
20.11.25
|ROUNDUP 2: VW-Lkw-Holding Traton baut bei MAN 2.300 Stellen in Deutschland ab (dpa-AFX)
|
20.11.25
|MAN baut 2.300 Stellen in Deutschland ab (dpa-AFX)
Analysen zu TRATONmehr Analysen
|07:47
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|04.11.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|07:47
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|04.11.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|29.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07:47
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|29,54
|0,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07:48
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Eni Buy
|UBS AG
|07:36
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:24
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK