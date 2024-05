Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,63 Prozent auf 3 260,09 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 497,818 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,033 Prozent fester bei 3 240,88 Punkten, nach 3 239,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 260,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 240,88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 406,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der TecDAX bei 3 324,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 265,15 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,94 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 2,17 Prozent auf 50,80 EUR), HENSOLDT (+ 1,63 Prozent auf 36,22 EUR), Infineon (+ 1,36 Prozent auf 31,76 EUR), ATOSS Software (+ 1,26 Prozent auf 241,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,98 Prozent auf 21,60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen TeamViewer (-0,16 Prozent auf 12,42 EUR), PNE (-0,15 Prozent auf 13,42 EUR), MorphoSys (-0,08 Prozent auf 66,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,00 Prozent auf 21,73 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,00 Prozent auf 28,38 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 249 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 198,078 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die 1&1-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at