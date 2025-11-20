TecDAX-Papier PNE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PNE von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in PNE-Aktien gewesen.

Die PNE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,95 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PNE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,773 PNE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2025 auf 10,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,93 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 50,07 Prozent eingebüßt.

PNE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 805,87 Mio. Euro gelistet. PNE-Anteile wurde am 15.12.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des PNE-Papiers bei 10,65 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at