Freitagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün

So bewegte sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 1,89 Prozent auf 45 631,74 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,225 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,051 Prozent auf 44 808,21 Punkte an der Kurstafel, nach 44 785,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44 952,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 45 757,84 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1,49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 502,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41 859,09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2024, stand der Dow Jones bei 40 712,78 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 757,84 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 4,25 Prozent auf 435,67 USD), Goldman Sachs (+ 3,62 Prozent auf 741,89 USD), American Express (+ 3,57 Prozent auf 319,16 USD), Amazon (+ 3,10 Prozent auf 228,84 USD) und Nike (+ 2,89 Prozent auf 78,38 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Verizon (-1,31 Prozent auf 44,44 USD), Walmart (-1,15 Prozent auf 96,83 USD), Coca-Cola (-0,75 Prozent auf 70,13 USD), Amgen (-0,69 Prozent auf 293,72 USD) und Procter Gamble (-0,04 Prozent auf 158,67 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42 401 025 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,690 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

