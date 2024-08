Freitagshandel in Wien: ATX gibt nach

Der ATX gibt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 1,75 Prozent auf 3 580,83 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 118,439 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,062 Prozent leichter bei 3 642,34 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 644,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 645,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 575,88 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX bislang einen Verlust von 2,47 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 02.07.2024, bei 3 660,10 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 02.05.2024, einen Stand von 3 590,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, bewegte sich der ATX bei 3 181,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 4,95 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 3,95 Prozent auf 77,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,90 Prozent auf 31,04 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,45 Prozent auf 28,00 EUR), Vienna Insurance (+ 0,87 Prozent auf 29,10 EUR) und Telekom Austria (+ 0,82 Prozent auf 8,65 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-8,16 Prozent auf 16,99 EUR), Raiffeisen (-4,80 Prozent auf 16,87 EUR), Andritz (-4,58 Prozent auf 55,25 EUR), Wienerberger (-4,36 Prozent auf 30,68 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-4,24 Prozent auf 35,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 826 975 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 25,709 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,03 zu Buche schlagen. Mit 11,04 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at