ATX

5 247,21
7,82
0,15 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Wiener Börse-Handel im Fokus 23.12.2025 17:59:11

Dienstagshandel in Wien: ATX schlussendlich im Plus

Dienstagshandel in Wien: ATX schlussendlich im Plus

Am zweiten Tag der Woche agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Letztendlich ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5 247,21 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 153,512 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent schwächer bei 5 238,93 Punkten, nach 5 239,39 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 203,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 251,52 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 4 789,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 641,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 3 607,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 43,49 Prozent. Bei 5 252,39 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 0,97 Prozent auf 37,66 EUR), Erste Group Bank (+ 0,70 Prozent auf 101,10 EUR), PORR (+ 0,32 Prozent auf 31,75 EUR), Andritz (+ 0,30 Prozent auf 66,05 EUR) und BAWAG (+ 0,24 Prozent auf 126,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen CA Immobilien (-0,87 Prozent auf 22,66 EUR), CPI Europe (-0,70 Prozent auf 15,53 EUR), voestalpine (-0,64 Prozent auf 37,30 EUR), Vienna Insurance (-0,60 Prozent auf 66,00 EUR) und OMV (-0,38 Prozent auf 46,90 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 236 729 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die CPI Europe-Aktie präsentiert mit 6,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 247,21 0,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester -- Wall Street freundlich Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts. Der Dow zieht am Dienstag etwas an. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen