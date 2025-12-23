Dienstagshandel in Wien: ATX schlussendlich im Plus

Am zweiten Tag der Woche agierten die Börsianer in Wien vorsichtiger.

Letztendlich ging der ATX nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5 247,21 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 153,512 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,009 Prozent schwächer bei 5 238,93 Punkten, nach 5 239,39 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 203,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 251,52 Einheiten.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 4 789,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 641,44 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 3 607,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 43,49 Prozent. Bei 5 252,39 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 0,97 Prozent auf 37,66 EUR), Erste Group Bank (+ 0,70 Prozent auf 101,10 EUR), PORR (+ 0,32 Prozent auf 31,75 EUR), Andritz (+ 0,30 Prozent auf 66,05 EUR) und BAWAG (+ 0,24 Prozent auf 126,00 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen CA Immobilien (-0,87 Prozent auf 22,66 EUR), CPI Europe (-0,70 Prozent auf 15,53 EUR), voestalpine (-0,64 Prozent auf 37,30 EUR), Vienna Insurance (-0,60 Prozent auf 66,00 EUR) und OMV (-0,38 Prozent auf 46,90 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 236 729 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die CPI Europe-Aktie präsentiert mit 6,50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at