Dienstagshandel in Wien: ATX beginnt Handel mit Verlusten
Am Dienstag gibt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 5 225,60 Punkte nach. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 153,512 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 238,93 Zählern und damit 0,009 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 239,39 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 220,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 242,25 Zählern.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 4 789,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der ATX noch bei 4 641,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, betrug der ATX-Kurs 3 607,43 Punkte.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 42,90 Prozent zu. Bei 5 252,39 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit PORR (+ 0,79 Prozent auf 31,90 EUR), Raiffeisen (+ 0,48 Prozent auf 37,48 EUR), Lenzing (+ 0,00) Prozent auf 22,45 EUR), Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 30,00 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 27,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-1,59 Prozent auf 30,95 EUR), Vienna Insurance (-1,51 Prozent auf 65,40 EUR), DO (-0,98 Prozent auf 203,00 EUR), CPI Europe (-0,90 Prozent auf 15,50 EUR) und STRABAG SE (-0,75 Prozent auf 79,00 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 8 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
