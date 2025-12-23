ATX

5 219,77
-19,62
-0,37 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Kursverlauf 23.12.2025 09:29:01

Dienstagshandel in Wien: ATX beginnt Handel mit Verlusten

Dienstagshandel in Wien: ATX beginnt Handel mit Verlusten

So bewegt sich der ATX am Morgen.

Am Dienstag gibt der ATX um 09:12 Uhr via Wiener Börse um 0,26 Prozent auf 5 225,60 Punkte nach. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 153,512 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 238,93 Zählern und damit 0,009 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 239,39 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 220,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 242,25 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 4 789,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der ATX noch bei 4 641,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, betrug der ATX-Kurs 3 607,43 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 42,90 Prozent zu. Bei 5 252,39 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit PORR (+ 0,79 Prozent auf 31,90 EUR), Raiffeisen (+ 0,48 Prozent auf 37,48 EUR), Lenzing (+ 0,00) Prozent auf 22,45 EUR), Wienerberger (+ 0,00 Prozent auf 30,00 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 27,10 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-1,59 Prozent auf 30,95 EUR), Vienna Insurance (-1,51 Prozent auf 65,40 EUR), DO (-0,98 Prozent auf 203,00 EUR), CPI Europe (-0,90 Prozent auf 15,50 EUR) und STRABAG SE (-0,75 Prozent auf 79,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die OMV-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 8 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 219,64 -0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen