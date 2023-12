Freitagshandel in Wien: ATX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Freitag bewegt sich der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,23 Prozent höher bei 3 408,53 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 114,643 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,005 Prozent fester bei 3 400,74 Punkten, nach 3 400,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 395,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 412,57 Punkten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gewann der ATX bereits um 1,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, notierte der ATX bei 3 252,74 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 22.09.2023, bei 3 158,91 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 22.12.2022, den Stand von 3 117,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 7,87 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 1,15 Prozent auf 26,40 EUR), Andritz (+ 0,92 Prozent auf 54,85 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,73 Prozent auf 20,60 EUR), Wienerberger (+ 0,67 Prozent auf 30,04 EUR) und Telekom Austria (+ 0,66 Prozent auf 7,65 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-1,16 Prozent auf 42,65 EUR), Verbund (-0,71 Prozent auf 83,85 EUR), AT S (AT&S) (-0,69 Prozent auf 26,04 EUR), Lenzing (-0,68 Prozent auf 36,35 EUR) und EVN (-0,35 Prozent auf 28,25 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 335 446 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 29,357 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,53 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at