Freitagshandel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Am Freitag bewegt sich der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,20 Prozent stärker bei 11 598,13 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,274 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,054 Prozent höher bei 11 581,67 Punkten in den Handel, nach 11 575,37 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 580,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 602,18 Punkten lag.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SMI bereits um 0,942 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 138,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.12.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 071,77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der SMI einen Stand von 11 025,26 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 3,83 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 602,18 Punkte. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell UBS (+ 2,37 Prozent auf 26,78 CHF), Swiss Life (+ 0,46 Prozent auf 653,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,44 Prozent auf 480,90 CHF), Sonova (+ 0,43 Prozent auf 282,00 CHF) und Swiss Re (+ 0,41 Prozent auf 109,45 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Swisscom (-0,47 Prozent auf 504,40 CHF), Novartis (-0,39 Prozent auf 87,44 CHF), Kühne + Nagel International (-0,32 Prozent auf 248,10 CHF), Lonza (-0,30 Prozent auf 464,40 CHF) und Roche (-0,21 Prozent auf 237,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 203 563 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 253,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,93 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

