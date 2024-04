Freundlicher Handel: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag fester

Am Montag verbucht der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,27 Prozent auf 1 786,60 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,023 Prozent auf 1 781,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 781,84 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 1 789,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 778,61 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 15.03.2024, bei 1 710,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 714,46 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, betrug der ATX Prime-Kurs 1 645,13 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,23 Prozent nach oben. Bei 1 802,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Lenzing (+ 4,03 Prozent auf 32,30 EUR), Semperit (+ 3,75 Prozent auf 12,16 EUR), S IMMO (+ 3,27 Prozent auf 17,35 EUR), Andritz (+ 2,37 Prozent auf 58,35 EUR) und voestalpine (+ 1,26 Prozent auf 27,32 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Palfinger (-2,67 Prozent auf 21,85 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,88 Prozent auf 115,00 EUR), UBM Development (-1,80 Prozent auf 19,10 EUR), Polytec (-1,21 Prozent auf 3,26 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,20 Prozent auf 8,20 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 179 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 24,632 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen

Die Warimpex-Aktie hat mit 2,74 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at