Freundlicher Handel: ATX Prime verbucht am Mittag Zuschläge

Um 12:10 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,56 Prozent fester bei 1 762,74 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,016 Prozent höher bei 1 753,26 Punkten, nach 1 752,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 765,42 Punkte, das Tagestief hingegen 1 751,78 Zähler.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 1,05 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, mit 1 710,97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 17.01.2024, wurde der ATX Prime auf 1 674,96 Punkte taxiert. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 17.04.2023, den Wert von 1 645,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,84 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 802,56 Punkten. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell PORR (+ 2,71 Prozent auf 14,38 EUR), BAWAG (+ 2,07 Prozent auf 54,35 EUR), Wienerberger (+ 1,98 Prozent auf 33,04 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,72 Prozent auf 47,35 EUR) und Lenzing (+ 1,68 Prozent auf 30,35 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Polytec (-2,11 Prozent auf 3,25 EUR), ZUMTOBEL (-1,37 Prozent auf 5,78 EUR), Rosenbauer (-1,28 Prozent auf 30,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,96 Prozent auf 8,22 EUR) und Semperit (-0,83 Prozent auf 11,92 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. 123 853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 24,319 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

