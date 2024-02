Freundlicher Handel: ATX Prime verbucht am Montagmittag Zuschläge

Der ATX Prime verbucht am Montag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr geht es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,36 Prozent aufwärts auf 1 734,86 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von Prozent auf 1 728,72 Punkte an der Kurstafel, nach 0,00 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 1 728,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 742,26 Punkten lag.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2024, den Wert von 1 722,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, bei 1 600,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, wurde der ATX Prime mit 1 700,87 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 1,22 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 1 750,09 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell BAWAG (+ 2,72 Prozent auf 52,90 EUR), AMAG (+ 2,09 Prozent auf 29,30 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,32 Prozent auf 21,48 EUR), Vienna Insurance (+ 1,15 Prozent auf 26,50 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,00 Prozent auf 121,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil STRABAG SE (-1,54 Prozent auf 41,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,30 Prozent auf 9,08 EUR), Palfinger (-1,23 Prozent auf 24,00 EUR), Polytec (-1,22 Prozent auf 3,65 EUR) und Semperit (-1,17 Prozent auf 13,54 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die BAWAG-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 88 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,17 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 Prozent an der Spitze im Index.

