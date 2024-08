Freundlicher Handel: CAC 40 zeigt sich mittags fester

Der CAC 40 gewinnt am Mittag an Wert.

Der CAC 40 legt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent auf 7 477,99 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,294 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,059 Prozent schwächer bei 7 445,31 Punkten in den Montagshandel, nach 7 449,70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 444,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 480,70 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 19.07.2024, wies der CAC 40 7 534,52 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 167,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 164,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 büßte der Index bereits um 0,702 Prozent ein. 8 259,19 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 40 122 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 328,750 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at