Airbus Aktie
|198,04EUR
|-1,04EUR
|-0,52%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 228 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe zwar sein Auslieferungsziel gekappt, aber mit unveränderten Finanzzielen Stabilität bewiesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
222,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
197,24 €
|
Abst. Kursziel*:
12,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
197,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
