FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 228 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe zwar sein Auslieferungsziel gekappt, aber mit unveränderten Finanzzielen Stabilität bewiesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.