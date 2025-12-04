Airbus Aktie

198,04EUR -1,04EUR -0,52%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

04.12.2025 12:20:28

Airbus SE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 228 auf 222 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe zwar sein Auslieferungsziel gekappt, aber mit unveränderten Finanzzielen Stabilität bewiesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
222,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
197,24 € 		Abst. Kursziel*:
12,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
197,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

