Airbus SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach November-Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das jüngst nach unten revidierte Jahresziel erscheine erreichbar, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Buy
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
198,60 € 		Abst. Kursziel*:
15,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
199,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,58%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

04.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
