Airbus Aktie
|199,00EUR
|1,66EUR
|0,84%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
05.12.2025 12:08:22
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach November-Auslieferungszahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das jüngst nach unten revidierte Jahresziel erscheine erreichbar, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
198,60 €
|
Abst. Kursziel*:
15,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
199,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,58%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
