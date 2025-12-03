Airbus Aktie
|199,08EUR
|7,86EUR
|4,11%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus nach der Senkung des Auslieferungsziels für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das sei keine Tragödie, schrieb Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig blieben zwar Risiken. Die starke Nachfrage nach Flugzeugen und die bestätigten Finanzziele legten aber nahe, dass es nur ein kurzfristiger Rückschlag sei./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
197,64 €
|
Abst. Kursziel*:
11,31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
199,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,51%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
17:59
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
17:59
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:59
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
17:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)