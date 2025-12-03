Airbus Aktie

199,08EUR 7,86EUR 4,11%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.12.2025 20:33:22

Airbus SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus nach der Senkung des Auslieferungsziels für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das sei keine Tragödie, schrieb Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig blieben zwar Risiken. Die starke Nachfrage nach Flugzeugen und die bestätigten Finanzziele legten aber nahe, dass es nur ein kurzfristiger Rückschlag sei./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
197,64 € 		Abst. Kursziel*:
11,31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
199,08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,51%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten