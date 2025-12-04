Airbus Aktie
|197,20EUR
|-1,88EUR
|-0,94%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Ken Herbert berichtete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Ergebnissen einer Umfrage unter 35 Luftfahrt- und Rüstungszulieferern. Just als gerade etwas Zuversicht spürbar gewesen sei, habe Airbus mit Software- und Rumpfpaneel-Problemen daran erinnert, dass die Geschäfte in der Branche immer noch auf einer relativ fragilen Lieferkette basierten. Er glaubt, dass das Thema den Sektor noch einige Zeit begleiten wird./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
240,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
197,22 €
|
Abst. Kursziel*:
21,69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
197,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,70%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
