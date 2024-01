Freundlicher Handel: DAX beendet den Handel mit Gewinnen

Am Mittwoch schloss der DAX nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 16 689,81 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,677 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,088 Prozent stärker bei 16 703,12 Punkten, nach 16 688,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 654,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 753,69 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0,429 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wurde der DAX mit 16 759,22 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 15 423,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der DAX einen Wert von 14 774,60 Punkten auf.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 2,30 Prozent auf 85,26 EUR), Siemens Energy (+ 2,00 Prozent auf 12,26 EUR), SAP SE (+ 1,98 Prozent auf 142,04 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,21 Prozent auf 27,53 EUR) und Siemens (+ 0,87 Prozent auf 160,78 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Sartorius vz (-2,60 Prozent auf 315,30 EUR), Bayer (-2,35 Prozent auf 34,76 EUR), QIAGEN (-2,18 Prozent auf 40,78 EUR), Commerzbank (-2,09 Prozent auf 11,50 EUR) und Covestro (-1,79 Prozent auf 50,38 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 8 309 940 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 162,331 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

