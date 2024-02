Freundlicher Handel: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag verbuchte der DAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 16 963,83 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,729 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,084 Prozent stärker bei 16 936,14 Punkten, nach 16 921,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 16 889,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 029,54 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,224 Prozent nach oben. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 08.01.2024, bei 16 716,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, betrug der DAX-Kurs 15 229,60 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, wies der DAX einen Stand von 15 412,05 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 1,16 Prozent zu Buche. Bei 17 049,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 3,98 Prozent auf 33,15 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 76,08 EUR), BMW (+ 2,84 Prozent auf 101,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,66 Prozent auf 65,04 EUR) und Zalando (+ 1,58 Prozent auf 19,02 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-3,33 Prozent auf 27,75 EUR), Siemens Energy (-3,20 Prozent auf 13,91 EUR), Heidelberg Materials (-2,19 Prozent auf 84,82 EUR), adidas (-1,72 Prozent auf 172,40 EUR) und Sartorius vz (-1,50 Prozent auf 342,50 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 9 251 068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 194,638 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

