Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus

Der Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuwächse.

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 1,12 Prozent stärker bei 42 047,51 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 16,585 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 41 772,91 Zählern und damit 0,461 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (41 581,31 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 42 060,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 41 613,19 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,42 Prozent. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 19.02.2025, bei 44 627,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 342,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 39 110,76 Punkten auf.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2025 bereits um 0,813 Prozent nach. Bei 45 054,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 40 661,77 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 6,65 Prozent auf 172,32 USD), NVIDIA (+ 3,15 Prozent auf 119,07 USD), American Express (+ 2,71 Prozent auf 269,83 USD), JPMorgan Chase (+ 2,34 Prozent auf 240,46 USD) und IBM (+ 2,01 Prozent auf 251,91 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Sherwin-Williams (-1,04 Prozent auf 332,04 USD), Amgen (-0,93 Prozent auf 315,70 USD), Johnson Johnson (-0,92 Prozent auf 162,74 USD), Nike (-0,82 Prozent auf 72,71 USD) und Verizon (-0,80 Prozent auf 43,88 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24 679 486 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,948 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at