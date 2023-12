Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich fester

Am Mittwoch legte der Dow Jones via NYSE letztendlich um 1,40 Prozent auf 37 090,24 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 11,063 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,371 Prozent leichter bei 36 442,10 Punkten, nach 36 577,94 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 36 523,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 37 094,85 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,31 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der Dow Jones noch bei 34 337,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, lag der Dow Jones bei 34 575,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, stand der Dow Jones noch bei 34 108,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 11,93 Prozent nach oben. Bei 37 094,85 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 7,41 Prozent auf 24,63 USD), Home Depot (+ 3,06 Prozent auf 343,40 USD), Dow (+ 2,97 Prozent auf 52,33 USD), Goldman Sachs (+ 2,87 Prozent auf 362,73 USD) und Amgen (+ 2,78 Prozent auf 281,62 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Verizon (-0,83 Prozent auf 36,99 USD), IBM (-0,66 Prozent auf 163,62 USD), Microsoft (0,00 Prozent auf 374,37 USD), JPMorgan Chase (+ 0,34 Prozent auf 161,06 USD) und Salesforce (+ 0,34 Prozent auf 257,32 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 18 958 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,785 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 9,42 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at