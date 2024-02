Freundlicher Handel: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus

Machte sich der Dow Jones bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Mittwochmorgen an seine positive Performance an.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0,11 Prozent auf 38 314,16 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 11,715 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,11 Prozent stärker bei 38 699,17 Punkten, nach 38 272,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 38 295,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38 420,66 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,886 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 37 592,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.11.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34 827,70 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 089,27 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 1,59 Prozent zu Buche. Bei 38 927,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,01 Prozent auf 286,79 USD), Intel (+ 1,09 Prozent auf 43,63 USD), Caterpillar (+ 1,02 Prozent auf 316,03 USD), Chevron (+ 0,78 Prozent auf 151,78 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,77 Prozent auf 175,60 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Home Depot (-0,59 Prozent auf 355,49 USD), Procter Gamble (-0,43 Prozent auf 155,60 USD), Walmart (-0,41 Prozent auf 168,45 USD), Apple (-0,37 Prozent auf 184,36 USD) und Walgreens Boots Alliance (-0,28 Prozent auf 21,49 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 1 215 303 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,881 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at