Freundlicher Handel: FTSE 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

FTSE 100-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

Zum Handelsende tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,28 Prozent höher bei 7 706,28 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,382 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 684,49 Punkten, nach 7 684,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 713,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 675,19 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,070 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 23.01.2024, den Wert von 7 485,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.11.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 483,58 Punkte. Vor einem Jahr, am 23.02.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 907,72 Punkten auf.

Der Index verlor auf Jahressicht 2024 bereits um 0,197 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Standard Chartered (+ 4,85 Prozent auf 6,35 GBP), Rightmove (+ 1,85 Prozent auf 5,61 GBP), AstraZeneca (+ 1,83 Prozent auf 102,20 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,77 Prozent auf 87,52 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,72 Prozent auf 1,15 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil StJamess Place (-2,96 Prozent auf 6,43 GBP), Admiral Group (-1,40 Prozent auf 25,33 GBP), Schroders (-1,34 Prozent auf 3,98 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,18 Prozent auf 7,88 GBP) und D S Smith (-1,14 Prozent auf 3,21 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 160 426 982 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 189,227 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,95 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at