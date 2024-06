Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Um 09:12 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,30 Prozent nach oben auf 8 272,64 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,577 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 247,79 Punkten, nach 8 247,79 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 286,37 Punkte, das Tagestief hingegen 8 247,79 Zähler.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,424 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 317,59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 930,96 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 453,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Coca-Cola HBC (+ 1,47 Prozent auf 27,70 GBP), Rio Tinto (+ 1,32 Prozent auf 53,08 GBP), Centrica (+ 1,29 Prozent auf 1,38 GBP), Smith Nephew (+ 1,12 Prozent auf 9,90 GBP) und F&C Investment Trust (+ 1,09 Prozent auf 10,23 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Flutter Entertainment (-1,11 Prozent auf 146,35 GBP), Legal General (-0,70 Prozent auf 2,28 GBP), easyJet (-0,50 Prozent auf 4,61 GBP), D S Smith (-0,43 Prozent auf 3,69 GBP) und Anglo American (-0,38 Prozent auf 25,11 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 459 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 229,195 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

