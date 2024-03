Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen

Um 12:10 Uhr springt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,50 Prozent auf 5 025,43 Punkte an. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,276 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,144 Prozent stärker bei 5 007,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 000,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 007,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 027,23 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.02.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 709,22 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 539,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 179,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 027,23 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 3,42 Prozent auf 207,00 EUR), BMW (+ 1,24 Prozent auf 109,84 EUR), Eni (+ 1,15 Prozent auf 15,11 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,90 Prozent auf 73,14 EUR) und Ferrari (+ 0,22 Prozent auf 387,70 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,71 Prozent auf 33,95 EUR), BASF (-0,65 Prozent auf 49,27 EUR), SAP SE (-0,50 Prozent auf 174,64 EUR), Allianz (-0,45 Prozent auf 264,25 EUR) und Stellantis (-0,32 Prozent auf 25,47 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 021 916 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 428,526 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,80 erwartet. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,06 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at