15.10.2025 19:25:34

EQS-DD: Allianz SE: Rashmy Chatterjee, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.10.2025 / 19:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Rashmy
Nachname(n): Chatterjee

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Allianz SE

b) LEI
529900K9B0N5BT694847 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0008404005

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
423,250 USD 84.650,00 USD
422,741 USD 117.099,26 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
422,954 USD 201.749,26 USD

e) Datum des Geschäfts
30.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet: www.allianz.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101314  15.10.2025 CET/CEST





