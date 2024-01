Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 legt mittags zu

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,20 Prozent fester bei 4 059,61 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 4 051,72 Punkte an der Kurstafel, nach 4 051,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 077,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4 051,72 Einheiten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 22.12.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 078,15 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Wert von 3 823,09 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, lag der STOXX 50-Kurs bei 3 867,83 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,791 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 124,90 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 36,14 CHF), UBS (+ 1,40 Prozent auf 25,33 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,23) Prozent auf 44,27 EUR), Bayer (+ 1,16 Prozent auf 32,77 EUR) und Siemens (+ 1,04 Prozent auf 162,62 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Enel (-4,46 Prozent auf 6,36 EUR), Rio Tinto (-1,76 Prozent auf 52,84 GBP), Glencore (-1,41 Prozent auf 4,06 GBP), GSK (-1,41 Prozent auf 15,42 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,86 Prozent auf 55,32 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 4 822 530 Aktien gehandelt. Mit 437,972 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at