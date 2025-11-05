BP Aktie
|5,21EUR
|0,09EUR
|1,80%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Zahlen des Ölkonzerns hätten für das dritte Quartal eine verbesserte operative Dynamik gezeigt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst sieht allerdings Veräußerungen als wichtigen Bestandteil des Investment-Case' für BP und hier müsse der Konzern noch liefern, um den Aktienkurs weiter zu steigern./rob/ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:33 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:33 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,55 £
|
Abst. Kursziel*:
9,95%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,59 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,87%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,21
|1,80%
