BP Aktie

5,02EUR -0,04EUR -0,75%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 10:05:57

BP Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4,60 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
4,43 £ 		Abst. Kursziel*:
3,91%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
4,47 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
3,01%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen

10:05 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.25 BP Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 5,02 -0,75% BP plc (British Petrol)

Aktuelle Aktienanalysen

10:53 Evonik Neutral UBS AG
10:49 Befesa Hold Deutsche Bank AG
10:48 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
10:47 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:47 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
10:32 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:31 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
10:28 Volkswagen Buy Warburg Research
10:27 Evonik Hold Warburg Research
10:05 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:30 Schaeffler Buy Warburg Research
09:29 HUGO BOSS Buy Warburg Research
09:24 AT & S buy Erste Group Bank
09:02 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:02 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:01 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:55 Nordex Underperform RBC Capital Markets
08:51 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
08:46 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
08:45 Apple Neutral UBS AG
08:40 NORMA Group Add Baader Bank
08:35 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:35 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
08:30 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:26 Philips Buy UBS AG
08:25 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:22 Evonik Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:18 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Porsche Automobil Neutral UBS AG
08:05 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
07:56 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:38 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
07:27 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:16 Kering Underweight Barclays Capital
07:15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
07:13 Infineon Outperform Bernstein Research
07:08 Hermès Equal Weight Barclays Capital
07:06 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06:18 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
06:17 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
06:17 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
06:15 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
05:57 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
05:57 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen