BP Aktie
|5,02EUR
|-0,04EUR
|-0,75%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
04.11.2025 10:05:57
BP Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4,60 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4,43 £
|
Abst. Kursziel*:
3,91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4,47 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,01%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)mehr Nachrichten
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence (dpa-AFX)
|
10:49
|Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf (dpa-AFX)
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
08:29
|BP boss says lower oil prices will not derail oil major’s turnaround efforts (Financial Times)
|
08:29
|BP reports better than expected profits as it refocuses on oil and gas (Financial Times)
|
03.11.25
|Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.11.25
|BP-Aktie gefragt: BP verkauft US-Beteiligungen für Milliardenbetrag (Dow Jones)
Analysen zu BP plc (British Petrol)mehr Analysen
|10:05
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|BP Neutral
|UBS AG
|10:05
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|BP Neutral
|UBS AG
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|BP Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|5,02
|-0,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:53
|Evonik Neutral
|UBS AG
|10:49
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:31
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:28
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|10:27
|Evonik Hold
|Warburg Research
|10:05
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|09:29
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:24
|AT & S buy
|Erste Group Bank
|09:02
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:01
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:45
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|08:35
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Philips Buy
|UBS AG
|08:25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:22
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Porsche Automobil Neutral
|UBS AG
|08:05
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|07:38
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:16
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|07:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|07:13
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07:08
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|07:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|06:18
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:15
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|05:57
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.