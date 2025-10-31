BP Aktie

5,02EUR -0,04EUR -0,87%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

31.10.2025 12:25:49

BP Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Biraj Borkhataria erwartet in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Nettogewinn in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar, was etwas über dem vom Ölkonzern errechneten Analystenkonsens liege. Er merkte an, BP habe im Jahr 2025 bisher etwas schlechter abgeschnitten als vergleichbare Unternehmen. In den letzten Wochen hätten die Briten aber eher Schritt gehalten./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4,42 £ 		Abst. Kursziel*:
13,12%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
4,42 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13,16%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

