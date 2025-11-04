BP Aktie
|5,15EUR
|0,09EUR
|1,84%
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
BP Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Der Überschuss und der im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Sector Perform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
5,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,53 £
|
Abst. Kursziel*:
10,35%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
4,50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,18%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
