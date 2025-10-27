Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Rentabler Novartis-Einstieg?
|
27.10.2025 10:04:55
SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Novartis-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 98,66 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Novartis-Aktie investierten, hätten nun 10,136 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 054,94 CHF, da sich der Wert eines Novartis-Papiers am 24.10.2025 auf 104,08 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,49 Prozent.
Insgesamt war Novartis zuletzt 197,69 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
