Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,45 Prozent fester bei 29 145,73 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 336,743 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,361 Prozent auf 29 120,78 Punkte an der Kurstafel, nach 29 015,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 089,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 172,17 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,60 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 30 291,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der MDAX noch bei 30 822,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der MDAX noch bei 26 210,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 13,32 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Punkte.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 3,57 Prozent auf 8,94 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,74 Prozent auf 32,24 EUR), AIXTRON SE (+ 2,70 Prozent auf 17,71 EUR), Nordex (+ 2,33 Prozent auf 26,30 EUR) und IONOS (+ 1,82 Prozent auf 27,90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-4,26 Prozent auf 3,05 EUR), CTS Eventim (-0,90 Prozent auf 83,00 EUR), Fraport (-0,63 Prozent auf 71,50 EUR), WACKER CHEMIE (-0,59 Prozent auf 66,95 EUR) und freenet (-0,50 Prozent auf 28,04 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 281 810 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,346 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,48 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,24 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

