Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,23 Prozent auf 14 788,85 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92,650 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,044 Prozent auf 14 748,08 Punkte an der Kurstafel, nach 14 754,55 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 748,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 14 798,61 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, betrug der SDAX-Kurs 13 788,43 Punkte. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 12.11.2024, bei 13 248,48 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.02.2024, bei 13 884,11 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 6,49 Prozent aufwärts. Bei 14 798,61 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 599,16 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,75 Prozent auf 9,71 EUR), Klöckner (+ 3,29 Prozent auf 6,27 EUR), Ceconomy St (+ 3,24 Prozent auf 3,31 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 3,10 Prozent auf 3,33 EUR) und pbb (+ 2,61 Prozent auf 5,70 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-4,39 Prozent auf 1,13 EUR), STRATEC SE (-2,65 Prozent auf 33,00 EUR), Energiekontor (-1,97 Prozent auf 42,25 EUR), MLP SE (-1,67 Prozent auf 7,06 EUR) und flatexDEGIRO (-1,28 Prozent auf 17,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 624 505 Aktien gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie macht im SDAX mit 9,836 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at