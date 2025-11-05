DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|
05.11.2025 08:19:38
ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS (DWS Group GmbHCo) von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
05.11.25
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
29.10.25
|AKTIE IM FOKUS: DWS setzen sich nach guten Zahlen an MDax-Spitze (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ROUNDUP: Deutsche Bank und DWS halten mit Rekordgewinnen Kurs auf Jahresziele (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Analysen
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|52,80
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.