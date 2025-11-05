DWS Group Aktie

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

DWS Group GmbH-Anlage im Blick 05.11.2025 10:05:10

MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das DWS Group GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,86 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,088 DWS Group GmbH-Aktien. Die gehaltenen DWS Group GmbH-Aktien wären am 04.11.2025 1 376,07 EUR wert, da der Schlussstand 54,85 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 37,61 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DWS Group GmbH betrug jüngst 11,15 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 fand der erste Handelstag des DWS Group GmbH-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers auf 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 DWS Group Neutral UBS AG
29.10.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
DWS Group GmbH & Co. KGaA 52,80 -1,12% DWS Group GmbH & Co. KGaA

