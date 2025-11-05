DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|DWS Group GmbH-Anlage im Blick
|
05.11.2025 10:05:10
MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das DWS Group GmbH-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,86 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,088 DWS Group GmbH-Aktien. Die gehaltenen DWS Group GmbH-Aktien wären am 04.11.2025 1 376,07 EUR wert, da der Schlussstand 54,85 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 37,61 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von DWS Group GmbH betrug jüngst 11,15 Mrd. Euro. Am 23.03.2018 fand der erste Handelstag des DWS Group GmbH-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers auf 32,55 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
05.11.25
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für DWS auf 58 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
29.10.25
|AKTIE IM FOKUS: DWS setzen sich nach guten Zahlen an MDax-Spitze (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ROUNDUP: Deutsche Bank und DWS halten mit Rekordgewinnen Kurs auf Jahresziele (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Analysen
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|52,80
|-1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.