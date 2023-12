Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell

Am Mittwoch geht es im DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,07 Prozent auf 16 804,25 Punkte nach oben. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,687 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,118 Prozent auf 16 811,56 Punkte an der Kurstafel, nach 16 791,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 16 836,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 792,05 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,260 Prozent nach oben. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 13.11.2023, den Stand von 15 345,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, wurde der DAX mit 15 654,03 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, stand der DAX noch bei 14 497,89 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 19,44 Prozent zu. 16 837,18 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 976,44 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 3,88 Prozent auf 47,36 EUR), Hannover Rück (+ 1,82 Prozent auf 229,20 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,79 Prozent auf 187,50 EUR), Continental (+ 1,64 Prozent auf 73,26 EUR) und Covestro (+ 1,43 Prozent auf 50,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-3,15 Prozent auf 10,29 EUR), Merck (-2,11 Prozent auf 134,70 EUR), Sartorius vz (-1,63 Prozent auf 313,20 EUR), Deutsche Börse (-1,07 Prozent auf 179,45 EUR) und Bayer (-1,07 Prozent auf 31,01 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3 185 647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 172,344 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,76 zu Buche schlagen. Mit 8,42 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

