29.10.2025 14:59:28

Siltronic Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic nach Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Constantin Hesse senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar seine Erwartungen für den Chipzulieferer ein Stück weit, sieht das dritte Quartal aber als potenziellen Boden im aktuellen Zyklus. Der Absatz könnte sich 2026 weiter schrittweise erholen, Zudem verwies er auf Sparbemühungen und rückläufige Investitionsausgaben des Unternehmens./rob/mis/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59,00 € 		Abst. Kursziel*:
18,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,64%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

