Siltronic Aktie
|57,70EUR
|1,15EUR
|2,03%
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
Siltronic Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 40 Euro auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Wafer-Hersteller habe im dritten Quartal wie erwartet den zyklischen Tiefpunkt erreicht, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rally der vergangenen Wochen ? ein Kursplus von rund 80 Prozent seit Mitte September ? reflektiere aus seiner Sicht weniger die aktuelle Ertragslage als vielmehr vorauseilende Hoffnungen auf eine Branchenerholung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Halten
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
59,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
57,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siltronic AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|TecDAX aktuell: TecDAX gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:27
|SDAX aktuell: SDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
28.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Siltronic tiefer nach Achterbahnfahrt - Quartalszahlen (dpa-AFX)
|
28.10.25
|ROUNDUP 3: Siltronic bestätigt Jahresziele - Möglicher Aufwärtstrend noch unklar (dpa-AFX)